В ходе беспорядков в Сиэтле пострадали почти 60 полицейских

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В результате беспорядков в американском Сиэтле (штат Вашингтон) пострадали 59 сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба городского полицейского департамента.

Столкновения с протестующими происходили на протяжении всего дня 26 июля. Участники беспорядков кидались камнями, бутылками и палками. После того, как кто-то из них бросил взрывчатку в местный полицейский участок, сотрудники правоохранительных органов начали «выдавливать» протестующих от здания.

Полицейские получили ссадины, ожоги, травмы ног. Один из них был госпитализирован. 47 человек были задержаны, эксперты сейчас выясняют, кто именно бросил взрывное устройство и повредил стену полицейского участка.

Ранее департамент полиции Сиэтла сообщал о 45 задержанных и 25 раненых сотрудниках.