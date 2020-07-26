В Сиэтле во время беспорядков пострадали более 20 полицейских

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Во время беспорядков в американском городе Сиэтле пострадал 21 полицейский, 45 человек задержали. Об этом сообщается в Twitter полиции города.

Большинство офицеров вернулись к работе, один пострадавший находится в больнице из-за травмы колена. Как отметили в полиции, протестующие кидались в правоохранителей камнями, кирпичами, бутылками и использовали взрывоопасные вещества.

Кроме того, участники беспорядков пытались поджечь конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников и взорвать стены полицейского участка, начали бить стекла в машинах и зданиях на улице.

Происходящее в городе полиция объявила мятежом.