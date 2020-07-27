Американский флаг спустили со здания генконсульства США в китайском Чэнду

Флаг Соединенных Штатов спустили со здания генерального консульства в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом сообщает телеканал CGTN (Китайская глобальная телевизионная сеть).

«В понедельник в 6:18 (01:18 мск) в генеральном консульстве США в Чэнду был спущен флаг Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

На сайте министерства иностранных дел КНР сообщается, что в 10:00 (05:00 мск) здание официально покинул последний сотрудник дипломатической миссии.

МИД Китая потребовал закрытия генконсульства США в Чэнду 24 июля. В китайском внешнеполитическом ведомстве назвали принятые меры законным и необходимым ответом на необоснованные действия США (закрытие генконсульства КНР в Хьюстоне (штат Техас), которые власти США потребовали закрыть 22 июля).

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя требования со стороны США, назвал их «односторонней политической провокацией».

Китайские дипломаты покинули здание консульства КНР в Хьюстоне 25 июля.