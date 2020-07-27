Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу

Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работ (южный терминальный комплекс), закрытый в связи с сокращением пассажирского потока на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, возобновил работу в полном объеме с 27 июля. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

В настоящее время аэропорт полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей.

В соответствии с указаниями и рекомендациями государственных органов, Роспотребнадзора медицинских учреждений при обслуживании пассажирских перевозок в аэропорту соблюдается комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Терминал D временно приостановил работу с 1 апреля на прилет и вылет. Оставшиеся в терминале международные рейсы были переведены в терминал F, а внутренние — в терминал В.

С 20 марта из-за ограничений на рейсы из затронутых коронавирусом стран в Шереметьево были закрыты терминалы E и C. Из терминалов рейсы перенаправили в терминалы D и F.

В общей сложности в Шереметьево функционируют шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), терминал С, а также D, E и F (выполняет международные рейсы).