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Общество ,  
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В Гидрометцентре сообщили об осенней погоде в европейской части России

С середины следующей недели в центральные регионы европейской части России придет резкое похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам падение температуры воздуха начнется уже во вторник. «Настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже — в диапазоне 14-19 градусов», — заявил синоптик.

Вильфанд отметил, что характер погоды тоже изменится — она станет осенней. «Со вторника сплошные облака, причем низкие и северные, из которых будет идти дождь большую часть времени», — пояснил он.

Понизившаяся температура воздуха будет ощущаться еще сильнее из-за сильных ветров — до 20 м/с. Поэтому температура воздуха будет чувствоваться на 3-4 градуса ниже ее фактических значений. Возвращение к нормальной погоде в центральной части европейской России ожидается к концу недели.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Ранее 12 июля заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что резкое похолодание с 15 июля придет в столичный регион.

По ее словам, в среду в Москве будет 16-21 градусов выше ноля, в четверг столбик термометра упадет до 9-14 градусов. В эти дни в столице и Подмосковье могут быть дожди.

Похолодание вызвано прохождением арктических воздушных масс. Их влияние на погоду прекратиться в пятницу — воздух прогреется уже до 22-27 градусов тепла.

Теги: погода, Гидрометцентр, похолодание
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