Власти объяснили жаркой погодой два взрыва на базе в Ираке

Фото: BabakTaghvaee1 / Twitter

На юге Багдада произошел взрыв на складе боеприпасов федеральной полиции, сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на заявление службы безопасности Ирака.

По данным службы, причиной взрывов на военной базе стала высокая температура воздуха и неправильное хранение боеприпасов. К месту происшествия прибыли силы гражданской обороны.

Ранее 26 июля Al Arabiya сообщал, что на военную базу к югу от Багдада упали четыре ракеты. Из-за ракетного удара на территории базы начался пожар, говорилось в сообщении.

19 июля иракский телеканал Al Sumaria сообщил, что в центре Багдада неподалеку от американского посольства в «зеленой зоне» разорвались две ракеты. По данным источников телеканала в иракских силах безопасности, была еще и третья ракета вблизи посольства, но она разорвалась в другом квартале «зеленой зоны».О жертвах или материальном ущербе не сообщалось.