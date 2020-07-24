В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Московской области грузовик КамАЗ столкнулся с тремя легковыми автомобилям на 308-м км трассы А-108. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В результате ДТП погибли два человека и трое получили травмы», — уточнили в полиции. Авария произошла в 19:03 мск.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка пишет, что грузовик ехал позади легковушек, одной из которых была машина марки Lada. Сначала КамАЗ врезался в нее, все пострадавшие и погибшие находились в этой машине.