В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Московской области грузовик КамАЗ столкнулся с тремя легковыми автомобилям на 308-м км трассы А-108. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В результате ДТП погибли два человека и трое получили травмы», — уточнили в полиции. Авария произошла в 19:03 мск.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка пишет, что грузовик ехал позади легковушек, одной из которых была машина марки Lada. Сначала КамАЗ врезался в нее, все пострадавшие и погибшие находились в этой машине.