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В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Московской области грузовик КамАЗ столкнулся с тремя легковыми автомобилям на 308-м км трассы А-108. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В результате ДТП погибли два человека и трое получили травмы», — уточнили в полиции. Авария произошла в 19:03 мск.

В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Общество
Фото: mos_avia_centr / Instagram

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка пишет, что грузовик ехал позади легковушек, одной из которых была машина марки Lada. Сначала КамАЗ врезался в нее, все пострадавшие и погибшие находились в этой машине.

В начале июля грузовик врезался в автомобиль в районе 24-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Один человек погиб и двое пострадали, в том числе маленький ребенок. Из-за аварии движение по МКАД было ограничено.

Теги: Московская область, авария, новости, КамАЗ
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