Два человека погибли из-за съезда внедорожника в кювет в Новой Москве

Два человека погибли в ДТП в деревне Кленовское в Новой Москве. Об этом сообщает Госавтоинспекия столицы в Twitter.

Около 23.15 мск водитель автомобиля Range Rover не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет. Погибли сама водитель и пассажир иномарки.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы», — отметили в ГИБДД.

Ранее на 308-м км трассы А-108 в Московской области грузовик КамАЗ столкнулся с тремя легковыми автомобилям. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. По данным ТАСС, грузовик ехал позади легковушек и сначала врезался в одну из них — автомобиль марки Lada. Все пострадавшие и погибшие в ДТП находились в этой машине.