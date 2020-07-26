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Технологии и медиа ,  
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Интернет-омбудсмен счел неизбежным рост цен на доступ к Сети

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что в ближайшее время в России «неизбежно» вырастут цены на доступ в интернет. Об этом он сказал в интервью телеканалу «360».

«Мы об этом говорили еще в момент споров относительно «пакета Яровой», что неизбежно это все приведет к подорожанию тарифных планов и доступа в Сеть. Собственного говоря, это сегодня и происходит», — заявил Мариничев.

Кроме того, подорожание связано с изменением курса рубля и пандемией коронавируса, отметил интернет-омбудсмен.

Поскольку операторы сети используют импортное оборудование, их затраты повышаются, что приводит к росту себестоимости услуг, пояснил Мариничев. Что касается влияния пандемии на отрасль, пользователи стали потреблять больше трафика, сказал Мариничев. По его словам, это также влияет на прибыль операторов и в 2020 году цены на интернет могут «серьезно расти».

При этом, чтобы компенсировать рост цен, операторы будут предлагать клиентам более высокие скорости, а также большее количество сервисов, отметил интернет-омбудсмен.

СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%
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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

О том, что тарифы на домашний интернет и телевидение в текущем году могут вырасти на 10–15%, ранее 26 июля написала газета «Известия» со ссылкой на компанию TelecomDaily и исследование аналитического агентства iKS-Consulting.

Опрошенные изданием эксперты также связали рост стоимости услуг провайдеров Сети с ослаблением рубля, всплеском трафика из-за пандемии и затратами на исполнение «закона Яровой» и закона о суверенном интернете.

В конце марта, на фоне пандемии коронавируса и режима самоизоляции, интернет-провайдеры сообщали о росте потребления проводного интернета на 10–30% по сравнению с другими рабочими днями 2020 года.

Теги: интернет, тарифы
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