Интернет-омбудсмен счел неизбежным рост цен на доступ к Сети

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что в ближайшее время в России «неизбежно» вырастут цены на доступ в интернет. Об этом он сказал в интервью телеканалу «360».

«Мы об этом говорили еще в момент споров относительно «пакета Яровой», что неизбежно это все приведет к подорожанию тарифных планов и доступа в Сеть. Собственного говоря, это сегодня и происходит», — заявил Мариничев.

Кроме того, подорожание связано с изменением курса рубля и пандемией коронавируса, отметил интернет-омбудсмен.

Поскольку операторы сети используют импортное оборудование, их затраты повышаются, что приводит к росту себестоимости услуг, пояснил Мариничев. Что касается влияния пандемии на отрасль, пользователи стали потреблять больше трафика, сказал Мариничев. По его словам, это также влияет на прибыль операторов и в 2020 году цены на интернет могут «серьезно расти».

При этом, чтобы компенсировать рост цен, операторы будут предлагать клиентам более высокие скорости, а также большее количество сервисов, отметил интернет-омбудсмен.