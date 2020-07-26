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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

В 2020 году архивные тарифные планы на домашний интернет и ТВ могут подорожать на 10–15%, сообщили эксперты. На рост цен влияет курс рубля и затраты на исполнение «закона Яровой» и закона о «суверенном интернете», указали они
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Тарифы на домашний интернет и телевидение в этом год могут подорожать на 10–15%. Об этом со ссылкой на опрос компании TelecomDaily и исследование аналитического агентства iKS-Consulting сообщила газета «Известия».

По прогнозу iKS-Consulting, абонентская плата за телевидение и домашний интернет в 2020 году может увеличиться на 10–15%.

Стоимость тарифов растет из-за увеличения расходов на строительство и поддержание инфраструктуры, сообщил изданию аналитик агентства Максим Савватин. Помимо этого, часть контента для телевидения операторы покупают за границей, а он подорожал из-за ослабления рубля, отметил он.

В то же время, по словам Савватина, новые предложения стоят дороже, но обычно включают в себя больше услуг, например увеличение скорости доступа в интернет или больше каналов.

Повышая цены на архивные тарифные планы, операторы побуждают абонентов переходить на новые, более дорогие тарифы, заявил изданию гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Согласно опросу, который компания провела в конце прошлого года среди провайдеров, операторы прогнозировали рост цен на интернет и ТВ в пределах 12–15% в 2020 году.

Кусков указал, что на рост тарифов зависит как от инфляции и колебания курса рубля, так и от увеличивающихся затрат на исполнение «закона Яровой» и закона о «суверенном интернете».

Интернет-провайдеры рассказали о росте нагрузки на сети
Технологии и медиа
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Корректировка цен — это обычная практика, но в этом году на ситуацию значительно повлияла и пандемия коронавируса, заявил изданию представитель компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»). «С одной стороны, мы видели резкий всплеск трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления», — пояснил он.

По словам представителя «Вымпелкома», стоимость услуг изменится только для ряда архивных тарифных планов. Вопрос о изменении компанией цен на тарифы сейчас рассматривает Федеральная антимонопольная служба, сообщили изданию в ведомстве.

Изменения коснутся и тарифных планов клиентов провайдеров «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»), МТС и «Акадо», пишет издание. МТС в июле подняла плату за спутниковое телевидение у ряда клиентов на 15–20 руб. в месяц, в то время как большинство абонентов самостоятельно перешли на новые тарифы, отметили в компании. «Эр-Телеком», в свою очередь, увеличил стоимость некоторых тарифов, что коснулось около 10% клиентов. «Ростелеком» также не исключает корректировку цен по архивным тарифам, которые уже не соответствуют рынку, сообщил изданию провайдер.

На фоне пандемии коронавируса и режима самоизоляции выросла нагрузка на сети. В конце марта интернет-провайдеры сообщали о росте потребления проводного интернета на 10–30% по сравнению с другими рабочими днями 2020 года. Выросло тогда и число традиционных голосовых звонков.

Автор: Виктория Полякова
Теги: интернет, телевидение
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