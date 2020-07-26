СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

В 2020 году архивные тарифные планы на домашний интернет и ТВ могут подорожать на 10–15%, сообщили эксперты. На рост цен влияет курс рубля и затраты на исполнение «закона Яровой» и закона о «суверенном интернете», указали они

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Тарифы на домашний интернет и телевидение в этом год могут подорожать на 10–15%. Об этом со ссылкой на опрос компании TelecomDaily и исследование аналитического агентства iKS-Consulting сообщила газета «Известия».

По прогнозу iKS-Consulting, абонентская плата за телевидение и домашний интернет в 2020 году может увеличиться на 10–15%.

Стоимость тарифов растет из-за увеличения расходов на строительство и поддержание инфраструктуры, сообщил изданию аналитик агентства Максим Савватин. Помимо этого, часть контента для телевидения операторы покупают за границей, а он подорожал из-за ослабления рубля, отметил он.

В то же время, по словам Савватина, новые предложения стоят дороже, но обычно включают в себя больше услуг, например увеличение скорости доступа в интернет или больше каналов.

Повышая цены на архивные тарифные планы, операторы побуждают абонентов переходить на новые, более дорогие тарифы, заявил изданию гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Согласно опросу, который компания провела в конце прошлого года среди провайдеров, операторы прогнозировали рост цен на интернет и ТВ в пределах 12–15% в 2020 году.