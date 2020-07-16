Диетолог назвал вред чипсов преувеличенным

Вред чипсов сильно преувеличен. Об этом в интервью радио Sputnik заявил специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко.

По словам Алименко, чипсы из-за высокого содержания соли вредны людям с гипертонией. Они также вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин. Из-за большого количества калорий их не следует есть людям с ожирением.

«Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями», — добавил диетолог. По его словам, слишком большое количество фруктов в рационе также не будет полезным для здоровья, «поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир».

Алименко добавил, что основной вред чипсов — не столько в составе, сколько в объемах употребления. Люди покупают большие упаковки, так как при этом получается более выгодная цена в расчете на вес продукта. «Я за пропаганду маленьких упаковок условно вредных продуктов», — заключил диетолог.