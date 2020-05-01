Врач назвала опасные диеты в условиях эпидемии

Диеты, основанные на дефиците калорий или исключении основных питательных веществ, могут повысить риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии Екатерина Бурляева, передает «РИА Новости».

Основанные на голодании диеты могут привести к снижению иммунитета, что повысит восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям, предупредила Бурляева. По ее словам, в период пандемии необходимо следить за соответствием съеденных калорий потраченным, а также стараться разнообразить рацион.

При этом диетолог отметила, что при режиме самоизоляции суточная калорийность рациона должна быть ниже чем обычно, поскольку у большинства людей значительно упала физическая активность. Меню стоит разбить на три основных приема пищи и один-два перекуса, пояснила диетолог. Ужинать стоит не позднее чем за три-четыре часа до сна, добавила Бурляева.

Ранее ученые ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали правила питания при соблюдении режим самоизоляции на дому. По рекомендациям специалистов, при таком режим необходимо уменьшить порции и отдавать предпочтение продуктам с низкой калорийностью. Кроме того, каждый день следует съедать около 400 г свежих фруктов и овощей и выпивать не менее двух литров воды.

27 апреля Роспотребнадзор сообщил об открытии горячей линии по вопросам питания в период режима самоизоляции. В контакт-центр можно обратиться для получения рекомендации по подбору рациона, режиму питания и физической активности, а также по вопросам приготовления блюд.

