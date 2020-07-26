Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов. Об этом сообщили в областной администрации, передает «РИА Новости».

«За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым!» — говорится в сообщении.

Выпускник сдавал экзамены по русскому языку, математике, информатике и физике. Директор школы № 30 Александр Зюзин рассказал, что молодой человек всегда хорошо учился, принимал участие в олимпиадах и закончил школу с медалью.

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции в 2020 году ЕГЭ был перенесен. Экзамены проходили с 3 по 23 июля. Дополнительные экзамены для тех, кто пропустил ЕГЭ в основной период по уважительной причине, назначены на 3, 5 и 7 августа.