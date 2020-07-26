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Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов. Об этом сообщили в областной администрации, передает «РИА Новости».

«За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым!» — говорится в сообщении.

Выпускник сдавал экзамены по русскому языку, математике, информатике и физике. Директор школы № 30 Александр Зюзин рассказал, что молодой человек всегда хорошо учился, принимал участие в олимпиадах и закончил школу с медалью.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции в 2020 году ЕГЭ был перенесен. Экзамены проходили с 3 по 23 июля. Дополнительные экзамены для тех, кто пропустил ЕГЭ в основной период по уважительной причине, назначены на 3, 5 и 7 августа.

Тем, кому результаты ЕГЭ не нужны для поступления в вузы, из-за пандемии COVID-19 разрешили не сдавать экзамены по русскому языку и математике (ранее они были обязательными для всех). В таком случае оценки в аттестат выставили по итогам года.

Теги: ЕГЭ, Кострома
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