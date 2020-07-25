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В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

Фото: ГИБДД РФ
Фото: ГИБДД РФ

В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.

Еще пятеро пострадали в результате аварии. «Один пострадавший находится в реанимации, остальные — в отделении травматологии, получили травмы различной степени тяжести», — указал представитель ведомства.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава уточняет, что среди пострадавших нет детей.

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Как сказано на сайте Госавтоинспекции, авария произошла в ночь с 24 на 25 июля при въезде в село Эндирей, когда 46-летний местный житель за рулем машины марки «ВАЗ-21120» выехал на встречную полосу. Он столкнулся с машиной LADA Priora под управлением 25-летнего приезжего из Хасавюрта и автомобилями KIA Rio и «ВАЗ-21101», в которых находились жители того же села.

Накануне в Московской области грузовик врезался в три легковых автомобиля на 308-м км трассы А-108. Погибли два человека, трое получили травмы. ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД отмечал, что грузовик ехал позади легковушек, первой он повредил машину LADA, в которой находились все пострадавшие.

Теги: ДТП, Дагестан, новости
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