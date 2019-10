Пресненский суд Москвы принял иск о «доведении до гомосексуализма»

В Москве суд рассмотрит иск 25-летнего мужчины, обвинившего корпорацию Apple в «доведении до гомосексуализма». Житель столицы потребовал от Apple выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 1 млн. руб., а также удалить приложение для операций с криптовалютой Waves Wallet.

Как сообщила РБК адвокат истца Сапиджат Гусниева, в 2017 году молодой человек установил приложение себе на телефон. В июле 2019 года ему на счет поступили 69 единиц криптовалюты Gaycoin и сообщение «Don’t blame until you do that» («Не осуждай, не попробовав»), после чего он решил расстаться со своей девушкой и попробовать однополые отношения.

«Получается, название валюты, количество — 69 — и этот посыл, который был в комментарии, дали такие ростки», — заявила адвокат, отметив, что изначально ее подзащитный заказывал другую криптовалюту — биткоины.

«Он решил попробовать, и сейчас его не устраивает, что эти предложения привели его к такому состоянию», — добавила она. Юрист отметила, что впоследствии ее подзащитный попытался расстаться со своим партнером, но не смог этого сделать. Иск принял Пресненский районный суд Москвы.

Адвокат объяснила, что ее подзащитный не стал подавать иск против компании-разработчика Waves Wallet, поскольку у нее нет представительства в России. Вместо этого молодой человек подал иск в отношении ООО «Эпл Рус» (российское подразделение Apple), поскольку компания предоставляет возможность скачивать приложение.