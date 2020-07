Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин умер во сне

Один из основателей рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни. Как сообщает BBC со ссылкой на адвокатов семьи гитариста, он ушел из жизни в выходные во сне.

Лондонец Питер Грин основал группу Fleetwood Mac вместе с барабанщиком Миком Флитвудом в 1967 году. Затем к ним присоединился басист Джонни Макви, группу назвали Fleetwood Mac.

Музыкантами были созданы хиты Albatross, Black Magic Woman and Oh Well. Дебютный альбом был выпущен в 1968 году. Вместе с Грином группа выпустила три первых пластинки.

Музыкант ушел из группы после выступления 1970 года из-за проблем с психикой и наркотиками. Ему был поставлен диагноз «шизофрения». В середине 1970-х он провел некоторое время в психбольнице, где подвергался электросудорожной терапии.