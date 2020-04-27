Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,5 (-0,22) Quote, 12:34
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 80,76 (+0,51) Quote, 12:34
Смог от лесных пожаров в Забайкалье в Чите. Фоторепортаж Общество, 17:38  В России около 400 беременных женщин заразились коронавирусом Общество, 17:38 Жителям Петербурга разрешили поездки на дачу во время майских праздников Общество, 17:35 Генсек РФС назвал нецелесообразным возобновление первенства ФНЛ Спорт, 17:30 В Сети появилось видео потопленного в 1941 году теплохода «Армения» Общество, 17:23 В Вологодской области введут электронные пропуска на въезд Общество, 17:23 Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Бизнес, 17:21 На чем ездит Канье Уэст. От «Шерпа» до Veyron Авто, 17:20 «Северсталь» подала в суд на Росрезерв за задержку оплаты поставок Бизнес, 17:17 В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой Политика, 17:17 Более 110 сотрудников предприятий «Роскосмоса» заразились коронавирусом Общество, 17:16 Глава Роспотребнадзора назвала возможные сроки отмены режима самоизоляции Общество, 17:14 Кошки против собак: как развивается онлайн-рынок кормов для животных Pro, 17:06 ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки Финансы, 17:01
Новости без коронавируса ,  
0 

В Сети появилось видео потопленного в 1941 году теплохода «Армения»

Русское географическое общество опубликовало подводные съемки на месте гибели в 1941 году теплохода «Армения». Катастрофа унесла больше жизней, чем гибель «Титаника», а обнаружить потопленное судно не могли в течение 79 лет
Теплоход «Армения»
Теплоход «Армения» (Фото: Советское правительство / wikipedia.org)

Исследователи, которые обнаружили на дне Черного моря потопленный немецкой авиацией в 1941 году санитарный теплоход «Армения», опубликовали видеозапись подводных съемок на месте гибели судна. Запись выложена на канале Центра подводных исследований Русского географического общества на YouTube.

«Практически сразу стало понятно, что это именно то, что мы ищем. Во-первых, типоразмеры. Характерные размеры и форма надстройки, которая у «Армении» составляла практически две трети, а то и больше от общей длины. Мы нашли на самом носу корабельный колокол, он же рында, на котором выбито название транспортного судна. Так что ошибка здесь исключена абсолютно», — рассказал исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин.

Гибель гражданского теплохода «Армения» считается одной из крупнейших морских катастроф в истории. Точное количество жертв до сих пор не известно, предположительно на борту «Армении» находились от шести до десяти тысяч человек. Однако точное место гибели судна в течение 79 лет не было известно. 

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: теплоход, водолазы
Материалы по теме
Появилось видео буксировки затонувшей в Севастополе подводной лодки
Общество
Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодку
Общество
В Баренцевом море нашли затонувший в 1945 году советский боевой корабль
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter