В Сети появилось видео потопленного в 1941 году теплохода «Армения»

Русское географическое общество опубликовало подводные съемки на месте гибели в 1941 году теплохода «Армения». Катастрофа унесла больше жизней, чем гибель «Титаника», а обнаружить потопленное судно не могли в течение 79 лет

Теплоход «Армения» (Фото: Советское правительство / wikipedia.org)

Исследователи, которые обнаружили на дне Черного моря потопленный немецкой авиацией в 1941 году санитарный теплоход «Армения», опубликовали видеозапись подводных съемок на месте гибели судна. Запись выложена на канале Центра подводных исследований Русского географического общества на YouTube.

«Практически сразу стало понятно, что это именно то, что мы ищем. Во-первых, типоразмеры. Характерные размеры и форма надстройки, которая у «Армении» составляла практически две трети, а то и больше от общей длины. Мы нашли на самом носу корабельный колокол, он же рында, на котором выбито название транспортного судна. Так что ошибка здесь исключена абсолютно», — рассказал исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин.

Гибель гражданского теплохода «Армения» считается одной из крупнейших морских катастроф в истории. Точное количество жертв до сих пор не известно, предположительно на борту «Армении» находились от шести до десяти тысяч человек. Однако точное место гибели судна в течение 79 лет не было известно.

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