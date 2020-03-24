В Йошкар-Оле полиция нашла пропавшую из роддома девочку

Полиция в Марий Эл обнаружила живой новорожденную девочку, которая предположительно была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД республики.

«По предварительной информации, это ребенок, похищенный в понедельник», — сказала собеседница агентства. По ее словам, личность девочки устанавливается.

Новорожденная девочка пропала из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта, сообщает следственное управление СК России по республике Марий Эл. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела: по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение несовершеннолетнего) и по ч. 1 ст. 293 УК (халатность).

Ранее в Красноярском крае на берегу реки Енисей обнаружили тело новорожденного ребенка. Сейчас следствие устанавливает причины смерти младенца. По результатам проверок будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.