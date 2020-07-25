Эксперты назвали самые дешевые города для перелетов внутри России

В августе среди внутренних направлений России самым бюджетным будет перелет до Москвы. Об этом сообщают аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает RT.

Эксперты составили рейтинг на основе средних минимальных цен на авиаперелеты из всех городов России в августе 2020 года. Цена на перелет до Москвы в один конец будет начинаться от 850 руб. На следующем месте находятся Астрахань и Волгоград, авиабилеты туда обойдутся россиянам в сумму от 930 руб.

Цены на остальные перечисленные направления начинаются уже от 1 тыс. руб. Среди курортных направлений самым бюджетным станет перелет до Минеральных Вод, куда можно будет улететь от 1300 руб. Перелет до Краснодара в августе будет стоить примерно 1600 руб., до Симферополя — 2000 руб. Анапа и Геленджик обойдутся российским отдыхающим дороже — 2200 и 2900 руб. соответственно.

С 1 августа в России также возобновят международные авиаперелеты. Пока только до трех стран: Турции, Танзании и Великобритании. Министр транспорта Евгений Дитрих отмечал, что переговоры ведутся еще с 30 государствами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова указывала, что власти рассматривают отмену двухнедельного карантина для возвращающихся из-за рубежа россиян.