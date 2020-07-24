Подозреваемую в убийстве преподавателя ВГИК отправили под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы отказался помещать в СИЗО Лилию Войтюховскую, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур. Об этом сообщили в суде, передает ТАСС.
«Суд учел возраст и наличие заболеваний у Лилии Войтюховской, отклонил ходатайство СК о помещении Войтюховской в СИЗО и отправил ее под домашний арест до 19 сентября», — сказали в суде.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу суда.
Тело 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур обнаружили 20 июля в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. На теле было множество ножевых ранений.