Подозреваемую в убийстве преподавателя ВГИК отправили под домашний арест

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). 22 июля следствие сообщило, что по делу задержали подозреваемую — москвичку 1951 года рождения. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, раньше подозреваемая была социальным работником и в 2016 году женщина работала у Шур.

Во ВГИК Ирина Шур преподавала с 1958 года, она была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры.