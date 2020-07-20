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В Москве нашли убитой 90-летнюю преподавательницу ВГИКа

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве было обнаружено тело пожилой женщины со следами насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Труп женщины 1929 года рождения был найден в квартире на Кутузовском проспекте 19 июля. На теле было множество колото-резаных ранений. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убитая — 90-летняя преподавательница ВГИКа по имени Ида Щур. Ее тело нашла сиделка, которая пришла в квартиру женщины.

«РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, называет убитую доцентом ВГИКа Идой Шур.

На сайте института есть информация о доценте кафедры эстетики, истории и теории культуры Ирине Борисовне Шур, которая преподает в ВГИКе с 1958 года.

РБК обратился за комментарием в Всероссийский государственный институт кинематографии им С.А. Герасимова.

Теги: убийство, Москва, ВГИК
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