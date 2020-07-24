Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 14:05
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком Общество, 22:42 В московской больнице начали проверку после нападения на водителя скорой Общество, 22:26 Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире в Сочи Спорт, 22:17 Российские пранкеры сообщили о звонке Монике Левински Общество, 22:06 Россия выиграла спор с Евросоюзом об учете низких цен на газ и тепло Экономика, 22:04 СМИ узнали об интересе «Спартака» к футболисту сборной Австралии Спорт, 21:52 Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Общество, 21:39 Владелец «Бабушки Агафьи» назвал странность в иске с «восемью нулями» Бизнес, 21:35 Мел Гибсон переболел коронавирусом Общество, 21:10 Если подвел вклад: как получить хорошую доходность в эпоху низких ставок Инвестиции, 21:09 Клишас исключил цель «все бегом вносить» после поправок в Конституцию Политика, 21:08 Госдеп анонсировал консультации России и США в Вене по вооружениям Политика, 21:06 «Северсталь» объявила о девяти случаях заражения коронавирусом Спорт, 20:58 В Святой Софии закрыли христианские мозаики Общество, 20:38
Общество ,  
0 

В московской больнице начали проверку после нападения на водителя скорой

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве произошел конфликт между охранниками Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова и водителем машины скорой помощи, припарковавшимся в неположенном месте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

В больнице № 15 лежат пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию, поэтому на ее территории действуют строгие противоэпидемические меры, в том числе особые правила для транспорта. «Автомобили «cанитарного транспорта», привозящие пациентов, после передачи пациентов в приемное отделение в обязательном порядке должны пройти дезинфекцию (как снаружи, так и в салоне автомобиля)», — пояснили в пресс-службе.

В петербургской больнице объяснили драку между охранниками и посетителями
Общество
Елизаветинская больница

Водитель скорой отказался проследовать на санобработку и припарковал автомобиль в запрещенной зоне, что привело к конфликту с охраной.

«Администрация больницы сразу была поставлена в известность о данном инциденте и категорически не согласна с действиями сотрудника охраны», — уточнили в пресс-службе.

В больнице проводят служебную проверку, охранному предприятию направили претензию о недопустимом поведении их сотрудника, его отстранили от работы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Конфликт заснял на камеру водитель скорой Андрей Скороходов, видеозапись опубликовал Telegram-канал Мash. На ней видно, как один из охранников замахивается кулаком на водителя, пытается открыть дверь машины изнутри, просунув руку в окно, а позже, уже сидя в кабине автомобиля, бьет Скороходова локтем в плечо. Пострадавший мужчина заявил, что снял побои, не уточнив, какой диагноз поставили врачи. Он также написал заявление в полицию.

В Москве охранник ранил из пистолета двоих человек
Общество

В начале июня в Санкт-Петербурге посетители Елизаветинской больницы подрались с ее охранниками, видео конфликта попало в интернет. Администрация клиники пояснила РБК, что в выходные дни в больницу поступило много пациентов, в результате на входе в больницу скопилась очередь из их родственников, желающих оформить необходимые документы. Из-за угрозы распространения коронавируса охрана запускала людей в здание по одному, что и привело к столкновению.

Теги: коронавирус, Москва, новости
Материалы по теме
В петербургской больнице объяснили драку между охранниками и посетителями
Общество
В Москве охранник ранил из пистолета двоих человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter