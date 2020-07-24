В московской больнице начали проверку после нападения на водителя скорой

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве произошел конфликт между охранниками Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова и водителем машины скорой помощи, припарковавшимся в неположенном месте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

В больнице № 15 лежат пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию, поэтому на ее территории действуют строгие противоэпидемические меры, в том числе особые правила для транспорта. «Автомобили «cанитарного транспорта», привозящие пациентов, после передачи пациентов в приемное отделение в обязательном порядке должны пройти дезинфекцию (как снаружи, так и в салоне автомобиля)», — пояснили в пресс-службе.

Водитель скорой отказался проследовать на санобработку и припарковал автомобиль в запрещенной зоне, что привело к конфликту с охраной.

«Администрация больницы сразу была поставлена в известность о данном инциденте и категорически не согласна с действиями сотрудника охраны», — уточнили в пресс-службе.