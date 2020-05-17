В Москве охранник ранил из пистолета двоих человек

На востоке Москвы охранник магазина открыл стрельбу по двум людям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел на лице Просторной недалеко от метро «Преображенская площадь» в результате конфликта сотрудника охраны с двумя мужчинами.

«Конфликт был на улице. В ходе него гражданин использовал, предположительно, травматический пистолет», — заявили в полиции. В пресс-службе МВД добавили, что один из пострадавших был доставлен в медицинское учреждение, а второй находится в отделении полиции.

Стрелявший мужчина был задержан. По предварительным сведениям, все участники конфликта находились в нетрезвом состоянии.