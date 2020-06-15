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Общество ,  
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В петербургской больнице объяснили драку между охранниками и посетителями

Елизаветинская больница
Елизаветинская больница (Фото: elizspb / VK)

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга объяснили большой очередью драку между посетителями и охранником, видео которой ранее попало в социальные сети. Об этом РБК рассказали в пресс-службе медучреждения.

Инцидент произошел 15 июня около 12 часов дня. По словам представителя больницы, на видео попали родственники проходящих лечение в больнице и умерших пациентов, которые ждали своей очереди, чтобы попасть в канцелярию за оформлением документов.

«За выходные дни в больницу поступило около 1000 пациентов, только количество умерших за эти дни составило 54 человека. Работа медканцелярии была усилена, но несмотря на это в определенное время создалась очередь родственников пациентов на входе в учреждение», — сообщили в пресс-службе.

В больнице пояснили, что из-за действующих противоэпидемических правил вход в здание осуществлялся по одному человеку в сопровождении охранника. В связи с долгим ожиданием некоторые люди стали вести себя агрессивно, на место инцидента прибыла полиция, уточнили в учреждении.

Ранее в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором сотрудники охраны силой выталкивают посетителей Елизаветинской больницы, столпившихся возле входа в здание.

Теги: новости, Санкт-Петербург, больница, драка
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