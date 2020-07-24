В психоневрологическом интернате на Алтае у 21 человека выявили COVID-19

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

У 19 сотрудников и двух пациентов Печерского психоневрологического интерната в Алтайском крае обнаружена коронавирусная инфекция, сообщается на сайте правительства региона.

«Их незамедлительно отстранили от работы, они находятся дома», — говорится в сообщении. Проживающих в интернате зараженных госпитализировали.

Отмечается, что при переводе учреждения в закрытый режим было проведено профилактическое исследование сотрудников. Интернат работал в закрытом режиме с 14 июля.

В сообщении отмечается, что массового распространения инфекции удалось избежать благодаря строгому масочному режиму, который соблюдали сотрудники. Всего в Печерском психоневрологическом интернате проживают 277 человек.