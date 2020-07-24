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В психоневрологическом интернате на Алтае у 21 человека выявили COVID-19

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

У 19 сотрудников и двух пациентов Печерского психоневрологического интерната в Алтайском крае обнаружена коронавирусная инфекция, сообщается на сайте правительства региона.

«Их незамедлительно отстранили от работы, они находятся дома», — говорится в сообщении. Проживающих в интернате зараженных госпитализировали.

Отмечается, что при переводе учреждения в закрытый режим было проведено профилактическое исследование сотрудников. Интернат работал в закрытом режиме с 14 июля.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 800 тыс.
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В сообщении отмечается, что массового распространения инфекции удалось избежать благодаря строгому масочному режиму, который соблюдали сотрудники. Всего в Печерском психоневрологическом интернате проживают 277 человек.

По данным министерства здравоохранения Алтайского края, всего в регионе было зафиксировано 8253 случая заболевания. Выздоровели 5896 человек, 72 — умерли.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России превысило 800,8 тыс. Всего от коронавирусной инфекции умерли 13 046 человек. Выздоровели с начала эпидемии более 588 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, коронавирус, Алтайский край
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