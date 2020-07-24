Батурина отозвала иск к «Независимой газете»

Елена Батурина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Экс-владелица «Интеко» Елена Батурина отзывает иск о защите деловой репутации к «Независимой газете», так как издание удалило публикацию, ставшую основанием для обращения в суд. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь Батуриной Геннадий Теребков.

По словам Теребкова, в рамках иска Батурина настаивала на удалении недостоверной информации, а финансовых требований к изданию не предъявлялось.

«Мы полностью удовлетворены решением редакции «Независимой газеты» и оперативным удалением данных публикаций. В этой связи Еленой Батуриной принято решение об отзыве иска к изданию», — добавил он.

Иск к изданию был подан 16 июля. Как сообщил РБК адвокат предпринимательницы Константин Астафьев, он был связан со статьей «Народный промысел Елены Батуриной», опубликованной в «Независимой газете» 2 июня. В частности, в материале были приведены слова предпринимателя Семена Линовича, который сообщил о своих потерях из-за работы с компанией «Интеко».