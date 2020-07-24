Disney отложила из-за пандемии премьеру фильма «Мулан» и других фильмов

Киностудия The Walt Disney Company из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 перенесла на неопределенный срок премьеру голливудского блокбастера «Мулан». Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление компании.

«В последние несколько месяцев стало ясно, что в отношении релизов наших фильмов в условиях глобального кризиса в области здравоохранения ничего не может быть записано на каменных скрижалях. Сегодня это означает, приостановку наших планов по премьере фильма «Мулан», — приводит CNBC заявление компании.

Отмечается, что фильму «Мулан» был возвращен предыдущий статус. Это значит, что премьера фильма переносится на неопределенный срок.

Кроме того, на год сдвинуты даты выхода на экран трех фильмов франшизы «Звездные войны» и четырех серий-сиквелов фильма «Аватар».

В начале апреля киностудия сообщила, что премьеру фильма «Мулан» из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июля 2020 года, а фильм студии Marvel «Черная вдова» планировалось показать 6 ноября.

В заявлении компании отмечалось, что выход кинокомикса «Вечные» запланирован на 12 февраля 2021 года. Премьеру фильма «Стервелла» о злодейке из мультфильма «101 далматинец» перенесли на 28 мая 2021 года, а продолжение «Доктора Стрэнджа» выйдет на большие экраны 5 ноября 2021 года. Также на 2022 год перенесли релиз фильмов «Тор: Любовь и гром» и пятого фильма об ученом Индиане Джонсе».