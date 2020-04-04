Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов студии из-за пандемии

The Walt Disney Company представила обновленные даты выхода в прокат новых фильмов, отложенных из-за пандемии коронавируса. Информация размещена на сайте компании.

Премьеру киноверсии мультфильма «Мулан» перенесли на 24 июля 2020 года, а фильм студии Marvel «Черная вдова» зрители увидят 6 ноября.

Выход кинокомикса «Вечные» запланирован на 12 февраля 2021 года. Премьеру фильма «Стервелла» о злодейке из мультфильма «101 далматинец» перенесли на 28 мая 2021, а продолжение «Доктора Стрэнджа» выйдет на большие экраны 5 ноября 2021 года.

На 2022 год перенесли релиз фильмов «Тор: Любовь и гром» и пятого фильма об ученом Индиане Джонсе.

В феврале финансовый директор The Walt Disney Кристин Маккарти оценила убытки от последствий вспышки коронавируса в Китае в $175 млн. В случае, если парки развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге будут оставаться закрытыми в течение двух месяцев, компания получит убытки в $135 и $40 млн соответственно, отмечала Маккарти.

По данным на 3 апреля, число подтвержденных заражений COVID-19 в мире превысило 1 млн человек, в России случаи заболевания зафиксированы в 78 регионах.