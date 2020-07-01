Помпео заявил о необходимости диалога с Россией

Майк Помпео (Фото: Liu Jie / Xinhua / Global Look Press)

Вашингтон должен чаще взаимодействовать с Москвой. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео на брифинге в среду в ответ на вопрос о целесообразности приглашения России на предстоящий саммит G7.

«Я действительно считаю важным, чтобы мы как можно чаще взаимодействовали с россиянами», — сказал Помпео.

Он отметил, что прерогатива приглашения российских представителей на саммит «семерки» остается за президентом Дональдом Трампом. «Президент решает, хочет ли он их приглашать на саммиты или нет. Безусловно, я оставляю это решение за ним», — заявил глава Госдепартамента.

Помпео подчеркнул, что двум странам необходимо вести диалог в том числе и сфере контроля над ядерными вооружениями. Госсекретарь заметил, что Россия «создавала проблемы», входя в G8, и все еще «представляет риск» для США.