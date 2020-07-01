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Помпео заявил о необходимости диалога с Россией

Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Liu Jie / Xinhua / Global Look Press)

Вашингтон должен чаще взаимодействовать с Москвой. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео на брифинге в среду в ответ на вопрос о целесообразности приглашения России на предстоящий саммит G7.

«Я действительно считаю важным, чтобы мы как можно чаще взаимодействовали с россиянами», — сказал Помпео.

Он отметил, что прерогатива приглашения российских представителей на саммит «семерки» остается за президентом Дональдом Трампом. «Президент решает, хочет ли он их приглашать на саммиты или нет. Безусловно, я оставляю это решение за ним», — заявил глава Госдепартамента.

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Помпео подчеркнул, что двум странам необходимо вести диалог в том числе и сфере контроля над ядерными вооружениями. Госсекретарь заметил, что Россия «создавала проблемы», входя в G8, и все еще «представляет риск» для США.

В конце мая Трамп заявил о решении перенести саммит G7, как минимум, на сентябрь. президент США, председательствующих в «семерке» в 2020 году, сообщил, что намерен провести саммит в расширенном формате и пригласить на него Россию, Северную Корею, Индию и Австралию.

В июне заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что предложение Трампа заинтересовало Москву. «Отношение заинтересованное. Мы, конечно, изучаем то, что было предложено президентом США», — сказал Рябков.

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Теги: Майк Помпео, США, Россия
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