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Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала к МКС с Байконура

Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» успешно стартовала к МКС с космодрома Байконур. Трансляцию пуска вел «Роскосмос».

Ракета стартовала в 17:26 по московскому времени. Она успешно вывела грузовой корабль «Прогресс МС-15» на околоземную орбиту. Стыковка с МКС ожидается через три часа.

По данным «Роскосмоса», грузовой корабль доставит на МКС около 2,5 т различных грузов, в том числе топливо, оборудование для станции, а также посылки для экипажа.

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Предыдущий грузовой корабль «Прогресс МС-14» был запущен с космодрома Байконур 25 апреля. Тогда он также доставил на МКС 2,5 т груза, в том числе топливо, воду и баллоны с кислородом.

Теги: МКС, Байконур, ракета, старт
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