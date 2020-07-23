Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала к МКС с Байконура

Фото: «Роскосмос»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» успешно стартовала к МКС с космодрома Байконур. Трансляцию пуска вел «Роскосмос».

Ракета стартовала в 17:26 по московскому времени. Она успешно вывела грузовой корабль «Прогресс МС-15» на околоземную орбиту. Стыковка с МКС ожидается через три часа.

По данным «Роскосмоса», грузовой корабль доставит на МКС около 2,5 т различных грузов, в том числе топливо, оборудование для станции, а также посылки для экипажа.

Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля «Прогресс МС-15» Общество

Предыдущий грузовой корабль «Прогресс МС-14» был запущен с космодрома Байконур 25 апреля. Тогда он также доставил на МКС 2,5 т груза, в том числе топливо, воду и баллоны с кислородом.