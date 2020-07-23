В России отзовут более 600 Porsche Cayenne
Официальный представитель Porsche на российском рынке «Порше Руссланд» отзывает 676 автомобилей из-за возможных проблем с коробкой переключения передач. Об этом сообщает Росстандарт.
«Отзыву подлежат 676 автомобилей Porsche Cayenne (9YA), изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.
Представители Porsche пояснили, что проблема заключается в возможном несоответствии сварного соединения трубопровода ATF коробки переключения передач Tiptronic требуемым спецификациям.
При наличии данного дефекта автомобиль будет оставлять под собой масляные пятна из-за утечки трансмиссионной жидкости, что создаст помехи для движущегося позади транспорта.