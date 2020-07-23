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В России отзовут более 600 Porsche Cayenne

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Официальный представитель Porsche на российском рынке «Порше Руссланд» отзывает 676 автомобилей из-за возможных проблем с коробкой переключения передач. Об этом сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат 676 автомобилей Porsche Cayenne (9YA), изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.

Представители Porsche пояснили, что проблема заключается в возможном несоответствии сварного соединения трубопровода ATF коробки переключения передач Tiptronic требуемым спецификациям.

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При наличии данного дефекта автомобиль будет оставлять под собой масляные пятна из-за утечки трансмиссионной жидкости, что создаст помехи для движущегося позади транспорта.

Владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, проинформируют представители «Порше Руссланд». Вместе с тем автомобилисты могут сами определить, попадает ли транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-коды с перечнем на сайте Росстандарта.

Летом 2019 года Росстандарт сообщил об отзыве 2055 автомобилей модели Porsche Panamera (тип 970) из-за возможности короткого замыкания в кондиционере.
 

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Теги: Porsche, отзыв автомобилей, Россия
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