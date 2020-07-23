В России отзовут более 600 Porsche Cayenne

Владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, проинформируют представители «Порше Руссланд». Вместе с тем автомобилисты могут сами определить, попадает ли транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-коды с перечнем на сайте Росстандарта.

Летом 2019 года Росстандарт сообщил об отзыве 2055 автомобилей модели Porsche Panamera (тип 970) из-за возможности короткого замыкания в кондиционере.

