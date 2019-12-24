В России отзовут семь автомобилей Bentley

Официальный представитель изготовителя Bentley в России «Фольксваген Груп Рус» отзывает семь автомобилей марки Bentley Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Причина отзыва автомобилей — возможные проблемы с рулевым управлением. Часть деталей, полученных Bentley Motors от поставщика, могла быть изготовлена с невыдержанным размерным допуском. «В случае отсоединения шланга гидравлическая жидкость вытечет, что сделает рулевое управление неэффективным», — говорится в сообщении Росстандарта. Кроме того, это создает риски с точки зрения пожарной безопасности.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с октября 2016 года по январь 2018 года. Владельцев машин, подпадающих под отзыв, проинформируют о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Там несоответствующие патрубки бесплатно заменят деталями требуемого размера.

В конце октября стало известно, что в России отзовут 27 спортивных Lamborghini из-за проблем с двигателем. Volkswagen Group выпускает автомобили под брендами Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Porsche, Scania, Lamborghini и Bentley. В России автосборочное предприятие концерна находится в Калуге.