В России отзовут более 2 тыс. автомобилей Porsche Panamera

Официальный представитель Porsche на российском рынке ООО «Порше Руссланд» отзовет 2055 автомобилей модели Panamera (тип 970) из-за возможности короткого замыкания в кондиционере. Об этом сообщается на сайте «Росстандарта».

Дилер собирается отозвать машины, проданные с декабря 2010 года по октябрь 2017-го. Отмечается, что короткое замыкание в системе управления вентилятором кондиционера может возникнуть, если в контрольный блок попадет влага. Это, в свою очередь, может привести к возгоранию, в том числе в машинах, которые находятся на стоянке.

Производитель планирует проверить контрольные блоки и при необходимости доработать их или заменить на вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. До начала ремонта владельцам рекомендуется парковать автомобили только на улице на достаточном расстоянии от зданий и других машин, чтобы максимально сократить риски ЧП.

24 июня стало известно, что Mazda отзовет с российского рынка почти тысячу автомобилей моделей Mazda 6 и Mazda CX-5, проданных c апреля 2013 года по август 2018 года. Причиной стали проблемы с заслонкой впускного клапана, грозящие остановкой двигателя.