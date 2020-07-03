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Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой

Самолет Ту-142
Самолет Ту-142 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота России, передает ТАСС.

«На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолеты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии», — уточнил флот.

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Российские самолеты находились в воздухе больше 12 часов и пролетели 7 тыс. км. Они относятся к противолодочной авиации.

В конце июня семь российских истребителей этой модели выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями, нейтральными водами северной части Тихого океана. Самолеты не нарушили границы других стран, на отдельных участках их сопроводили норвежские истребители F-16 и истребители F-22 ВВС США.

Теги: Норвегия, Баренцево море, Атлантика, перехват, истребители
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