Лукашенко пригрозил выдворением иностранным СМИ за призывы «на майданы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выдворять иностранные СМИ, если они не соблюдают белорусские законы, передает БелТА.
«Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — сказал он.
Лукашенко также обвинил иностранные СМИ в призывах к беспорядкам. «Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам», — сказал президент.
9 июля Лукашенко на встрече с представителями СМИ в Минске пообещал «навести порядок» в отношении свободы слова в Белоруссии. При этом он заявил, что наличие свободы не предполагает вседозволенности. Он добавил, что наличие государственных СМИ в Белоруссии является важным фактором для рынка массмедиа, а также заявил, что их число не будет сокращаться.