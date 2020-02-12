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Лукашенко назвал белорусские СМИ честными и правдивыми

Александр Лукашенко назвал белорусские средства массовой информации честными и правдивыми. Об этом президент заявил в ходе совещания с руководством ведущих белорусских СМИ, сообщается на сайте главы государства.

«Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию», — сказал Лукашенко.

В качестве положительного отличия белорусских СМИ от ряда зарубежных Лукашенко отметил в работе белорусских журналистов честную позицию, отсутствие фейкового изложения событий. Также глава государства ориентировал государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей.

«Нам хватает с одной и другой стороны. И в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает», — отметил президент.

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При этом, по словам Лукашенко, иногда телевизионные средства массовой информации в Белоруссии в показе уступают зарубежным коллегам. «Операторы, формирование самого сюжета... Мы в этом уступаем. Поэтому нам надо подумать», — констатировал глава глава государства.

Говоря о телевидении, а также видеоконтенте, публикуемом в интернете, Лукашенко подчеркнул важность качественной подачи визуальной информации.

Также Лукашенко сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным и заместителем главы Совета безопасности Дмитрием Медведевем он обсуждал «информационные вбросы» о Белоруссии в российских СМИ и Telegram-каналах с российскими властями. Лукашенко заявил, что на встрече он поинтересовался информацией о вбросах о некачественных товарах из Белоруссии, на что он получил ответ в виде фразы «это не мы». При этом белорусский президент не сообщил, кто именно дал такой ответ. Он также не стал уточнять, когда именно состоялась такая встреча.

Теги: Александр Лукашенко, Беларусь, СМИ
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