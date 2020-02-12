Лукашенко назвал белорусские СМИ честными и правдивыми

Александр Лукашенко назвал белорусские средства массовой информации честными и правдивыми. Об этом президент заявил в ходе совещания с руководством ведущих белорусских СМИ, сообщается на сайте главы государства.

«Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию», — сказал Лукашенко.

В качестве положительного отличия белорусских СМИ от ряда зарубежных Лукашенко отметил в работе белорусских журналистов честную позицию, отсутствие фейкового изложения событий. Также глава государства ориентировал государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей.

«Нам хватает с одной и другой стороны. И в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает», — отметил президент.