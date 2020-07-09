Лукашенко пообещал «навести порядок» со свободой слова в Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ в Минске пообещал «навести порядок» со свободой слова в стране. Слова белорусского лидера приводятся на его сайте.

Как отметил Лукашенко, наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают. По его словам, особенно это касается высказываний в интернете. «Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще... Каждый из вас получил порцию [негатива], тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство», — отметил белорусский лидер.

«Свобода слова в любом государстве ограничена законом», — сказал президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, он решил провести встречу с представителями СМИ для того, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, а также обсудить происходящие события и ответить на актуальные вопросы, которые волнуют журналистов и их аудиторию.

По словам белорусского президента, наличие государственных СМИ в Белоруссии является важным фактором для рынка массмедиа. Он пообещал, что их число не будет сокращаться, а Министерство информации республики окажет поддержку таким СМИ.

В феврале Лукашенко в ходе совещания с руководством ведущих СМИ назвал белорусские СМИ честными и правдивыми.

Тогда, сравнивая белорусские СМИ с зарубежными, Лукашенко отметил в работе белорусских журналистов честную позицию, отсутствие фейкового изложения событий. Также глава государства ориентировал государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей.