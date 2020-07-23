Матвиенко сообщила о планах нескольких сенаторов покинуть Совфед

Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в сентябре пять-семь сенаторов могут покинуть верхнюю палату парламента, передает корреспондент РБК.

Она также добавила, что приветствует ротацию кадров. Кто именно покинет Совфед, Матвиенко не уточнила.

Ранее источники РБК сообщили, что после сентябрьских выборов верхнюю палату покинут как минимум пять сенаторов — представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич.

Собеседники РБК также сообщили, что в Совет Федерации войдет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он будет представлять заксобрание Новосибирской области, однако для этого ему необходимо быть избранным в законодательное собрание региона.