ФСБ показала видео задержания в Хабаровске предполагаемого террориста

Федеральная служба безопасности распространила видео задержания исламиста, которого подозревают в подготовке теракта в Хабаровске.

На кадрах видно, что задержанного вытаскивают из автомобиля, стоящего во дворе жилого дома. Затем демонстрируется изъятые у него предметы — бутылки с различными веществами, нож и флаг террористической организации. Кроме того, приводится отрывок видеозаписи, где он приносит присягу террористической организации.

Видео: ФСБ России

Видео

О задержании гражданина одной из Центрально-азиатских республик ФСБ сообщила ранее 17 июля. По данным спецслужбы, теракт должен был произойти в местах массового скопления людей, задержанный планировал использовать бутылки с зажигательной смесью.

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