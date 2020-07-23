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Карелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса

Петрозаводск
Петрозаводск (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Глава Карелии Артур Парфенчиков решил вернуть часть ограничений из-за «отсутствия устойчивого снижения заболеваемости» COVID-19 в регионе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Расслабляться пока рано», — отметил Парфенчиков в соцсети.

Согласно распоряжению главы республики, число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, ограничивается до 20 человек.

Также для всех вернувшихся из-за рубежа россиян, прибывающих в регион, сохраняется режим изоляции на 14 дней.

Работающие граждане старше 65 лет, находящиеся в самоизоляции, вновь смогут оформить электронные больничные с 27 июля по 9 августа 2020 года.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июля
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По данным федерального оперативного штаба на 23 июля, в Карелии выявлено 2039 случаев заражения коронавирусом. В республике 1209 выздоровели, трое умерли.

17 июля эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, опираясь на официальную статистику по коронавирусной инфекции, сообщил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 всеми российскими регионами. Тавадян разделил регионы на несколько групп в зависимости от динамики распространения вируса. Карелия попала в группу «желтых» регионов, для которых характерно медленное снижение числа случаев заражения. В ней же находится и Москва.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Карелия, коронавирус
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