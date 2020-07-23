Карелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса

Петрозаводск (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Глава Карелии Артур Парфенчиков решил вернуть часть ограничений из-за «отсутствия устойчивого снижения заболеваемости» COVID-19 в регионе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Расслабляться пока рано», — отметил Парфенчиков в соцсети.

Согласно распоряжению главы республики, число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, ограничивается до 20 человек.

Также для всех вернувшихся из-за рубежа россиян, прибывающих в регион, сохраняется режим изоляции на 14 дней.

Работающие граждане старше 65 лет, находящиеся в самоизоляции, вновь смогут оформить электронные больничные с 27 июля по 9 августа 2020 года.