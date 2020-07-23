Минтранс разъяснил процедуру возврата авиабилетов

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Пассажир может сдать билет, если авиакомпания отменила рейс в случае ЧС, угрозы ее возникновения или введения режима повышенной готовности, но возврат денежных средств произойдет только через три года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России в справочной информации относительно возврата, поправки о котором внесены в Воздушный кодекс.

В документе министерства уточняется, что вместо возврата денег можно приобрести другой билет или услуги авиакомпании. В течение трехгодичного срока до возврата средств за билет на эту сумму будут начисляться проценты за использование средств. «Проценты за пользование денежными средствами начисляются по день возврата суммы этих средств пассажиру, но не позднее окончания четырехлетнего срока с даты отправления рейса, указанного в билете», — говорится в сообщении.

Нововведения стали дополнением статьи 107.2 Воздушного кодекса. Она устанавливает, что при ЧС или ее угрозе, то есть введении режима повышенной готовности, перевозчик должен вернуть пассажиру денежные средства даже в том случае, если билет невозвратный. Это предусмотрено как в случае отмены рейса, так и если сам пассажир решит не лететь.

В министерстве уточнили, что правила применяются к билетам с датами вылета с 1 февраля 2020 года на рейсы между Россией и Китаем, а с 18 марта 2020 года распространяются на все внутренние и международные рейсы. Билет пассажир должен был приобрести до 1 мая этого года. Можно оформить возврат в виде ваучера и с помощью него затем купить новый билет или через три года с даты отправления рейса получить деньги.