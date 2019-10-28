Адвокат уральского политолога сообщил о деле из-за поста в Telegram

Правоохранительные органы возбудили административное дело о неуважении к власти против политолога Федора Крашенинникова за пост в Telegram-канале. Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

«Дело было возбуждено, оно расследуется, пока что оно в полиции, информации о том, что оно перешло в суд у нас нет. Возбуждено оно было по заявлению, написанному «доброхотом» по ч.3 ст. 20.1 КоАП [«Мелкое хулиганство»] и направленному в прокуратуру Свердловской области», — сказал он.

Ч.3. ст. 201 КоАП предусматривает наказание за распространение в интернете информации, которая в неприличной, оскорбительной форме выражает «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам» России. По этой статье политологу грозит штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

Защитник добавил, что для расследования дела прокуратура привлекла сотрудников ФСБ. Служба выяснила, что Telegram-канал принадлежит Крашенинникову.