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Адвокат уральского политолога сообщил о деле из-за поста в Telegram

Правоохранительные органы возбудили административное дело о неуважении к власти против политолога Федора Крашенинникова за пост в Telegram-канале. Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

«Дело было возбуждено, оно расследуется, пока что оно в полиции, информации о том, что оно перешло в суд у нас нет. Возбуждено оно было по заявлению, написанному «доброхотом» по ч.3 ст. 20.1 КоАП [«Мелкое хулиганство»] и направленному в прокуратуру Свердловской области», — сказал он.

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Ч.3. ст. 201 КоАП предусматривает наказание за распространение в интернете информации, которая в неприличной, оскорбительной форме выражает «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам» России. По этой статье политологу грозит штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

Защитник добавил, что для расследования дела прокуратура привлекла сотрудников ФСБ. Служба выяснила, что Telegram-канал принадлежит Крашенинникову.

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Адвокат политолога также пояснил, что ч.3. ст. 201 КоАП может применяться относительно высказываний в соцсетях и других площадках в интернете.
«С недавних пор она защищает такие государственные институты, как судебная система, но Крашенинников высказывался не о судебной системе в целом, а конкретно о судьях. Насколько здесь квалификация соответствует суд решит, когда дело поступит туда», — добавил Бушмаков.

На своей странице в Facebook Крашенинников отметил, что дело связано с его негативным комментарием, написанным в ответ на новость об аресте главы московского штаба ФБК Алексея Навального Леонида Волкова.

Теги: новости РБК
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