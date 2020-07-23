В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

Патрульный корабль «Павел Державин» (Фото: Минобороны РФ)

Новейший патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским испытаниям в Черном море. Об этом «РИА Новости» сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж корабля впервые вышел в море и приступил к проведению заводских ходовых испытаний, в ходе которых проверит главную энергетическую установку на разных режимах работы, испытает резервные механизмы и различное оборудование.

При успешном прохождении испытаний новый корабль войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

По данным Минобороны России, «Павел Державин» был построен на Керченском судостроительном заводе «Залив» в Крыму в рамках проекта 22160. В феврале 2019 года его спустили на воду. В августе того же года был сформирован экипаж корабля, который отправили на обучение в Санкт-Петербург.