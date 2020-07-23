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В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

Патрульный корабль «Павел Державин»
Патрульный корабль «Павел Державин» (Фото: Минобороны РФ)

Новейший патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским испытаниям в Черном море. Об этом «РИА Новости» сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж корабля впервые вышел в море и приступил к проведению заводских ходовых испытаний, в ходе которых проверит главную энергетическую установку на разных режимах работы, испытает резервные механизмы и различное оборудование.

При успешном прохождении испытаний новый корабль войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

По данным Минобороны России, «Павел Державин» был построен на Керченском судостроительном заводе «Залив» в Крыму в рамках проекта 22160. В феврале 2019 года его спустили на воду. В августе того же года был сформирован экипаж корабля, который отправили на обучение в Санкт-Петербург.

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На Черноморском флоте уже служат патрульные корабли «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев».

Ранее, 20 июля, в России сразу на трех верфях начали строить сразу шесть боевых кораблей — атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», а также десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

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Теги: Черное море, испытания, корабль
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