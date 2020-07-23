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В Бурятии из-за непогоды отложили поиски пропавшего кукурузника

Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с воздуха отложены из-за плохой погоды. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный отряд.

В МЧС по Бурятии предупредили жителей о непогоде. В регионе ожидаются ливни, грозы, град. При этом ветер усилится до 15–20 м/с, местами до 24 м/с.

Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
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Самолет Ан-2

Связь с кукурузником оборвалась 19 июля после вылета из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находились шесть человек — двое членов экипажа и четверо пассажиров. Они облетали Тункинский и Окинский районы, чтобы определить территорию для последующей химической обработки лесов от тутового шелкопряда. Спасатели ежедневно обследуют около 2 тыс. кв. м в поисках пропавшего Ан-2.

Следователями Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Теги: Бурятия, самолет
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