Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морскую часть испытаний

Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 вернулся на «Северную верфь» после успешного завершения морской части государственных испытаний. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Северной верфи».

Корабль проходил испытания в Балтийском море в течение десяти месяцев. Были протестированы все характеристики фрегата, работа вооружения, корабельных систем. Кроме того экипаж отработал взаимодействие с авиацией, подводными лодками, провел эвакуационные учения.

В течение месяца на верфи «Адмирал флота Касатонов» будет проходить ревизию и техническое обслуживание. Затем он выполнит контрольный выход в море, после чего государственная комиссия подпишет акт приемки корабля и передаст его Северному флоту.

Ранее в июне вице-адмирал Александр Моисеев заявлял, что на Северном флоте в ближайшее время ожидают передачи на вооружение шести надводных кораблей, один из которых — «Касатонов».