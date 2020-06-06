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Технологии и медиа ,  
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Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морскую часть испытаний

Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 вернулся на «Северную верфь» после успешного завершения морской части государственных испытаний. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Северной верфи».

Корабль проходил испытания в Балтийском море в течение десяти месяцев. Были протестированы все характеристики фрегата, работа вооружения, корабельных систем. Кроме того экипаж отработал взаимодействие с авиацией, подводными лодками, провел эвакуационные учения.

В течение месяца на верфи «Адмирал флота Касатонов» будет проходить ревизию и техническое обслуживание. Затем он выполнит контрольный выход в море, после чего государственная комиссия подпишет акт приемки корабля и передаст его Северному флоту.

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Фото: Global Look Press

Ранее в июне вице-адмирал Александр Моисеев заявлял, что на Северном флоте в ближайшее время ожидают передачи на вооружение шести надводных кораблей, один из которых — «Касатонов».

Фрегаты проекта 22350 являются кораблями широкого спектра применения. Они способны вести бой против надводных и подводных кораблей противника, десантных отрядов, конвоировать эскадры, охранять госграницы, осуществлять противовоздушную и противоракетную оборону.

Водоизмещение фрегата составляет 5 тыс. т, длина — 135 м. Корабль способен находиться в автономном плавании до 30 суток с дальностью до 4,5 тыс. миль. Экипаж фрегата составляет не менее 170 человек.

Теги: фрегат, флот, испытания
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