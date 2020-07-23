Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

Камчатские спасатели обнаружили тело пропавшего на вулкане Ключевская сопка туриста. Об этом сообщает краевое управление МЧС в Instagram.

Около 7:00 по местному времени 23 июля (22:00 22 июля мск) спасатели добрались до кратера вулкана, где нашли тело пропавшего альпиниста. Сейчас сотрудники поискового отряда эвакуируют его к подножию горы. В МЧС отметили, что процесс спуска может занять продолжительное время из-за сложного маршрута и постоянно меняющихся погодных условий.

6 июля в МЧС поступило сообщение, что у одного из двух туристов, которые восходили на вулкан по северному склону, отказали ноги в 200 метрах от кратера. Спасатели планировали добраться до высоты 1100 метров на высокопроходимом автомобиле «Вепрь», и оттуда начать пешее восхождение к вершине вулкана, высотой 4750 м.

7 июля поисковая группа из 14 человек нашла в домике вулканологов одного из альпинистов, сообщившего накануне о ЧП. На следующий день спасатели достигли отметки 3200 м.