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Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

Камчатские спасатели обнаружили тело пропавшего на вулкане Ключевская сопка туриста. Об этом сообщает краевое управление МЧС в Instagram.

Около 7:00 по местному времени 23 июля (22:00 22 июля мск) спасатели добрались до кратера вулкана, где нашли тело пропавшего альпиниста. Сейчас сотрудники поискового отряда эвакуируют его к подножию горы. В МЧС отметили, что процесс спуска может занять продолжительное время из-за сложного маршрута и постоянно меняющихся погодных условий.

6 июля в МЧС поступило сообщение, что у одного из двух туристов, которые восходили на вулкан по северному склону, отказали ноги в 200 метрах от кратера. Спасатели планировали добраться до высоты 1100 метров на высокопроходимом автомобиле «Вепрь», и оттуда начать пешее восхождение к вершине вулкана, высотой 4750 м.

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Вулкан&nbsp;Вилючинский

7 июля поисковая группа из 14 человек нашла в домике вулканологов одного из альпинистов, сообщившего накануне о ЧП. На следующий день спасатели достигли отметки 3200 м.

Через некоторое время спасательную операцию пришлось остановить из-за таяния ледника на вершине Ключевской сопки — на всем маршруте спасателей к кратеру сходили селевые потоки и наблюдались мощные камнепады.

В течение следующих дней было предпринято несколько попыток высадить на вершину горы десантную группу с вертолета, чтобы спасатели могли поднять пострадавшего на борт. Однако активность вулкана, парогазовые выбросы и погода не позволили приблизиться к точке высадки. Поисковую операцию возобновили только 18 июля.

Теги: Камчатка, турист, вулкан, поиски, смерть
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