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Роспотребнадзор запустил портал с научными публикациями о COVID-19

Роспотребнадзор открыл интернет-портал с препринтами научных публикаций, посвященных коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Портал COVID-19 PREPRINTS создан для расширения сотрудничества между учеными, повышения открытости и доступности результатов исследований о COVID-19.

На сайте разрешено публиковать препринты на русском и английском языках. Это могут делать как российские, так и зарубежные ученые, в том числе из стран СНГ, государств-участников ЕАЭС и ШОС.

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Фото: Veronique de Viguerie / Getty Images

В Роспотребнадзоре отметили, что публикация препринта может происходить параллельно направлению рукописи исследования в научные издания. Ведомство гарантирует предварительную проверку публикаций при размещении на портале.

Кроме того, каждый автор получит возожность зарегистрировать свою публикацию через агентство регистрации Цифровых Идентификаторов Объекта по международной системе DOI Crossref для будущего корректного цитирования.

Ранее в июле Роспотребнадзор сообщил о проведении анонимного исследования для изучения распространения COVID-19 среди россиян с ВИЧ-инфекцией. Кроме того, специалисты проанализируют качество медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в период эпидемии.

Теги: коронавирус, Роспотребнадзор, портал
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