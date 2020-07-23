Роспотребнадзор запустил портал с научными публикациями о COVID-19

Роспотребнадзор открыл интернет-портал с препринтами научных публикаций, посвященных коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Портал COVID-19 PREPRINTS создан для расширения сотрудничества между учеными, повышения открытости и доступности результатов исследований о COVID-19.

На сайте разрешено публиковать препринты на русском и английском языках. Это могут делать как российские, так и зарубежные ученые, в том числе из стран СНГ, государств-участников ЕАЭС и ШОС.

В Роспотребнадзоре отметили, что публикация препринта может происходить параллельно направлению рукописи исследования в научные издания. Ведомство гарантирует предварительную проверку публикаций при размещении на портале.