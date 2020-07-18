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Вирусолог оценил испанское исследование о сыпи при COVID-19

Фото: Veronique de Viguerie / Getty Images
Фото: Veronique de Viguerie / Getty Images

Сыпь нельзя отнести к основным симптомам коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» доктор биологических наук вирусолог Сергей Нетесов.

По его словам, таким образом могла проявиться сопутствующая патология.

«Я могу только предположить, естественно, потому что для того, чтобы знать точно, надо сделать анализ. Дело в том, что в оригинальной статье указано, что далеко не все больные имеют этот симптом, а всего лишь часть из них. Это означает, что этот симптом, возможно, не присущ самой коронавирусной болезни, а возможно, что это смешанная инфекция», — предположил Нетесов.

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Говоря о том, какая именно инфекция могла вызвать данный симптом, эксперт напомнил о существовании энтеровируса, который вызывает болезнь рук, ног и рта, а также сыпь в ротовой полости. По его словам, сыпь может возникнуть и из-за других болезней, таких как, например, корь и краснуха.

«Есть еще инфекции парвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7. Этими болезнями можно заразиться воздушно-капельным путем, поэтому, мое предположение, что это просто смешанная инфекция с какой-то другой, но с какой, надо, конечно, доказывать путем поиска их маркеров», — добавил Нетесов.

По его словам, высыпания на слизистых наблюдаются не у всех зараженных COVID-19.

«Я должен сказать, что на самом деле смешанных инфекций, особенно острых респираторных, их от 20 до 40%, поэтому это с большой степенью вероятности просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция. Именно из-за этого далеко не у всех она (сыпь. — РБК) и наблюдается», — добавил эксперт.

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Накануне журнал JAMA Dermatology опубликовал исследование испанских ученых, в котором утверждается, что одним из ранних симптомов коронавирусной инфекции может быть энантема в ротовой полости (сильная сыпь на слизистой оболочке).

В исследовании участвовал 21 пациент с COVID-19 в возрасте от 40 до 69 лет. У 29% из них (шесть человек) обнаружились высыпания в полости рта. При этом энантема появлялась за два дня до других симптомов коронавирусной инфекции, отмечают авторы исследования.

Однако медики не утверждают, что сыпь появилась именно из-за наличия коронавирусной инфекции, так как энантема хоть и предполагает вирусную этиологию, но может быть вызвана и другими возбудителями.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, COVID-19, ученые, исследование
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