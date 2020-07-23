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В аэропорту бельгийского Льежа произошел пожар

В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар. Об этом сообщает местный телеканал RTC Tele Liege.

Информация о возгорании поступила пожарным 22 июля в 22:30 по местному времени (23:30 мск). По словам представителя аэропорта Кристиана Делькура, пожар произошел в ангаре, который занимает компания Aéroservices, обслуживающая самолеты.

Изначально сообщалось, что никто из людей не пострадал, самолеты также в безопасности. Однако позже появились фотографии, на которых видны языки пламени за стоящим в ангаре самолетом. Мэр коммуны Грас-Олонь Маунэль Дони подтвердил, что огонь повредил один самолет, другие воздушные суда были вывезены из горящего здания.

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Несмотря на пожар, аэропорт не был закрыт, около 23:30 по местному времени там приземлился один из рейсов. При этом еще три самолета были перенаправлены в другие воздушные гавани. Решение о приземлении принимают непосредственно пилоты.

Около полуночи администрация сообщила о локализации пожара. В аэропорту отметили, что резервуары с авиатопливом вне опасности.

Ранее в июле во французском Нанте произошел пожар в готическом соборе Святых Петра и Павла, заложенном в XV веке. В результате сгорели витражи и старинный орган. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен позже сообщал, что появлявшаяся ранее информация о возможном поджоге собора не подтвердилась, расследование инцидента продолжается.

Теги: пожар, Бельгия, аэропорт
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