В аэропорту бельгийского Льежа произошел пожар

В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар. Об этом сообщает местный телеканал RTC Tele Liege.

Информация о возгорании поступила пожарным 22 июля в 22:30 по местному времени (23:30 мск). По словам представителя аэропорта Кристиана Делькура, пожар произошел в ангаре, который занимает компания Aéroservices, обслуживающая самолеты.

Изначально сообщалось, что никто из людей не пострадал, самолеты также в безопасности. Однако позже появились фотографии, на которых видны языки пламени за стоящим в ангаре самолетом. Мэр коммуны Грас-Олонь Маунэль Дони подтвердил, что огонь повредил один самолет, другие воздушные суда были вывезены из горящего здания.

Несмотря на пожар, аэропорт не был закрыт, около 23:30 по местному времени там приземлился один из рейсов. При этом еще три самолета были перенаправлены в другие воздушные гавани. Решение о приземлении принимают непосредственно пилоты.