В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

В Госдуме подготовили и направили на рассмотрение правительству законопроект, запрещающий мотоциклистам движение между рядами и опасное лавирование. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.

По мнению автора законопроекта, депутата Госдумы Светланы Бессараб, штрафы позволят защитить как автомобилистов, так и мотоциклистов. Парламентарий утверждает, что обычная ширина полос в городах, составляющая около 2,75 м, не позволяет вместить одновременно и мотоцикл, и автомобиль. Поэтому движение байкеров между рядами подвергает опасности их самих и других участников дорожного движения. Для фиксирования правонарушений Бессараб предлагает использовать камеры наблюдения, ГИБДД и видеорегистраторы.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин согласен с тем, что езда между рядами часто приводит к ДТП с участием мотоциклистов. Однако Травин уверен, что опасное лавирование практически невозможно контролировать из-за высокой скорости движения байкеров.