Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 70,79 (-0,18) Инвестиции, 22 июл, 13:02
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 81,59 (+0,34) Инвестиции, 22 июл, 13:02
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца Спорт, 03:20 В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами Общество, 03:13 Большинство американцев заявили о поддержке движения Black Lives Matter Общество, 02:33 В Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19 Общество, 02:31 The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года Технологии и медиа, 01:41 Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске Общество, 01:35 Синоптики сообщили о возможно самом дождливом лете в истории Москвы Общество, 01:07 Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с COVID-19 Общество, 00:51 МИД Китая сообщил о поступающих дипломатам в США угрозах расправой Политика, 00:40 «Ливерпуль» и «Челси» на двоих забили 8 голов в матче чемпионата Англии Спорт, 00:22 Премьер Греции позвонил Путину обсудить превращение Святой Софии в мечеть Политика, 00:19 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июля Общество, 00:08 Власти проработают идею «мексиканской страховки» от падения цен на нефть Экономика, 22 июл, 23:58 Умер лечившийся от коронавируса главный анестезиолог Ростовской области Общество, 22 июл, 23:52
Общество ,  
0 

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

В Госдуме подготовили и направили на рассмотрение правительству законопроект, запрещающий мотоциклистам движение между рядами и опасное лавирование. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.

По мнению автора законопроекта, депутата Госдумы Светланы Бессараб, штрафы позволят защитить как автомобилистов, так и мотоциклистов. Парламентарий утверждает, что обычная ширина полос в городах, составляющая около 2,75 м, не позволяет вместить одновременно и мотоцикл, и автомобиль. Поэтому движение байкеров между рядами подвергает опасности их самих и других участников дорожного движения. Для фиксирования правонарушений Бессараб предлагает использовать камеры наблюдения, ГИБДД и видеорегистраторы.

СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов
Общество

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин согласен с тем, что езда между рядами часто приводит к ДТП с участием мотоциклистов. Однако Травин уверен, что опасное лавирование практически невозможно контролировать из-за высокой скорости движения байкеров.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов выступил против законопроекта, который, по его мнению, лишает смысла езду на мотоцикле. «Движение между рядами — одно из преимуществ мотоцикла, иначе зачем он нужен?», — пояснил он.

Член сообщества МотоМосква Артем Гусляев согласился, что запрет на нахождение с машиной в одной полосе лишает мотоциклистов преимуществ на дороге и сводит к минимуму смысл их использования. Гусляев считает, что если езду между рядами запретят, это вынудит байкеров пересесть на автомобили, что приведет к увеличению автопотока.

45 мотоциклистов погибли за сезон в Москве
Общество

Сейчас в ПДД нет прямого запрета на нахождение двух транспортных средств в одном ряду. При этом между ними должен соблюдаться безопасный боковой интервал. Однако четкого определения этого расстояния нет.

В 2017 году правительство поручило МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность разрешения мотоциклистам двигаться между рядами. В ГИБДД сочли это нецелесообразным, поскольку байкеров не штрафуют за нахождение в одной полосе с другим транспортом.

Теги: мотоциклы, ПДД, Госдума, штраф
Материалы по теме
45 мотоциклистов погибли за сезон в Москве
Общество
Госдума лишила депутата неприкосновенности после ДТП с мотоциклистом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter